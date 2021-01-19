Кремінь каже: у разі порушень будуть направляти звернення до керівництва Ради.

Народні депутати України будуть нести відповідальність за порушення мовного законодавства на рівні з іншими громадянами.

Про це розповів уповноважений з захисту української мови Тарас Кремінь в ефірі "Обозреватель ТВ".

Кремінь уточнив, що відповідальність за дотримання норм закону про мову в Верховній Раді лежить на головуючому засідання. У разі порушень будуть надсилатися звернення до голови парламенту та комітетів Ради. Мовний омбудсмен розповів, що раніше подібні рекомендації вже направляли міським головам Одеси та Миколаєва.

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"Для політика найбільша винагорода - це підтримка з боку виборців і громадян України. Політики, які у всілякий спосіб намагаються порушити закон і його обходити - це фактично політичний вирок", - заявив він.

За виступи недержавною мовою у стінах Верховної Ради відповідальність нестиме порушник, наголошує Кремінь. Зокрема, його попереджуватимуть про порушення з вимогою більше не дозволяти собі подібне.

Українська мова у сфері обслуговування: що змінилося в січні

16 січня набула чинності стаття 30 Закону про мову, згідно з яким всі надавачі послуг незалежно від форми власності мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою.

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Закон про мову: що передбачає 30 стаття

Мовою обслуговування споживачів України визнається українська мова;

інформація про товари та послуги (у тому числі в інтернет-магазинах і інтернет-каталогах) також має надаватися державною мовою, але може дублюватися іншими мовами;

при наданні такої інформації допускається використання слів, скорочень, абревіатур і позначень англійською мовою та/або з використанням букв латинського та/або грецького алфавітів.

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Автор: УНІАН