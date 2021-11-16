"Постраждало тільки залізо", кажуть у фракції.

У фракції "Слуга народу" запевняють, що учасники дорожньо-транспортної пригоди за участі їхнього депутата Олексія Ковальова серйозних ушкоджень не дістали.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у коментарі журналістам повідомила речниця фракції Юлія Палійчук.

"Він (Ковальов - УНІАН) підтвердив той факт, що вчора о 10:30 на Одеській трасі його автомобіль, в якому він перебував за кермом, потрапив у ДТП. За інформацією, яка є на цей момент, з Олексієм Ковальовим і водієм іншого автомобіля все гаразд", - сказала вона.

За словами Палійчук, Ковальов та інший водій звернулися до Білоцерківської лікарні, де у них зафіксували "незначні садна, забої".

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"Але більше серйозних якихось ушкоджень немає. На щастя, постраждало тільки залізно - це зі слів Ковальова", - додала речниця.

На місці події, розповіла вона, працювали слідчі Державного бюро розслідувань.

"За власною ініціативою наш народний депутат Олексій Ковальов здав усі необхідні аналізи на предмет наявності або відсутності шкідливих речових в його організмі. Драгер показав, що алкоголь в організмі депутата відсутній. Але за власної ініціативи він ще додатково здав кров у Білоцерківській лікарні. Для того, щоб якщо в майбутньому знадобляться якісь додаткові перевірки, то є кров", - зазначила Палійчук.

За її словами, Ковальов, стан якого на даний час задовільний, "каже, що він може бути винен у цій ситуації".

"Наскільки мені відомо, інший учасник ДТП написав заяву, що претензій до Ковальова не має", - додала речниця.

Водночас, голова партії "СН", заступниця голови фракції у парламенті Олена Шуляк у коментарі журналістам на запитання УНІАН щодо ДТП зауважила: "Ми знаємо, що така подія відбулася. Але всі деталі повинна надавати поліція".

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Автор: Таня Поляковська