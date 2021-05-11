Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться в червні, ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у ефірі телеканалу "Україна 24".
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"Членство України в НАТО є історично неминучим. Це відбудеться. Я абсолютно в цьому переконаний. Саміт, який запланований на червень, є так званим міні-самітом і передбачає, що участь у ньому братимуть лише союзники, але ми працюємо зараз з партнерами для того, щоб знайти формат долучення України та Грузії до нього. Ця робота все ще продовжується, і тому говорити про те, що саміт відбудеться без залучення України, зарано", - сказав Кулеба.
Також міністр нагадав, що у 2008 році лідери держав-членів Альянсу доручили главам МЗС країн НАТО працювати з Україною та Грузією стосовно Плану дій щодо членства.
"Відтоді практично нічого на цьому треку не відбувалося, будемо відверто про це говорити. Цього року президент Володимир Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання Україні Плану дій щодо членства. Я не думаю, що на саміті у червні це рішення буде ухвалене. Але для нас дуже важливо розпочати цю дискусію в принципі і запустити відповідний процес, який призведе зрештою до ПДЧ для України", - сказав Кулеба.
Глава МЗС впевнений, що якби у 2008 році Україні і Грузії надали ПДЧ, то не було б війни Росії ані в Грузії, ані в Україні.
Водночас він переконаний, що існують перешкоди для отримання Україною ПДЧ. Зокрема, наразі декілька країн-членів НАТО "керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити – це найкращий спосіб тримати Росію у спокої".
"Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо те, що їхня логіка хибна, але це займає час, переконати держави змінити їхні підходи і стратегічну оцінку ситуації", - пояснив Кулеба.
Стратегія НАТО-2030: що відомо
- 8 червня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав старт огляду стратегії "НАТО-2030".
- 21 жовтня Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією стосовно формування бачення стратегії "НАТО-2030".
- Експертна група з розроблення стратегії "НАТО-2030" рекомендує зміцнити відносини з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що продовжить консультації з приводу стратегії "НАТО-2030", а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.
- У квітні 2021 року Столтенберг заявив, що саміт НАТО стане унікальною можливістю зміцнити Альянс як незмінне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою. "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого змістовного і далекоглядного порядку денного "НАТО-2030", покликаного забезпечити відповіді на виклики як сьогодення, так і завтрашнього дня: агресивні дії Росії, загрозу тероризму, кібератаки, нові і проривні технології, вплив зміни клімату на безпеку і піднесення Китаю", - сказав Столтенберг.
- Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що учасники саміту НАТО нададуть "сигнал" щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.
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