За словами глави МЗС, наразі деякі країни-члени НАТО не готові погодитися на надання Україні Плану дій щодо членства, аби нібито "не провокувати Росію".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не очікує, що на саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться в червні, ухвалять рішення про надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав у ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Членство України в НАТО є історично неминучим. Це відбудеться. Я абсолютно в цьому переконаний. Саміт, який запланований на червень, є так званим міні-самітом і передбачає, що участь у ньому братимуть лише союзники, але ми працюємо зараз з партнерами для того, щоб знайти формат долучення України та Грузії до нього. Ця робота все ще продовжується, і тому говорити про те, що саміт відбудеться без залучення України, зарано", - сказав Кулеба.

Також міністр нагадав, що у 2008 році лідери держав-членів Альянсу доручили главам МЗС країн НАТО працювати з Україною та Грузією стосовно Плану дій щодо членства.

"Відтоді практично нічого на цьому треку не відбувалося, будемо відверто про це говорити. Цього року президент Володимир Зеленський і МЗС поставили питання про необхідність надання Україні Плану дій щодо членства. Я не думаю, що на саміті у червні це рішення буде ухвалене. Але для нас дуже важливо розпочати цю дискусію в принципі і запустити відповідний процес, який призведе зрештою до ПДЧ для України", - сказав Кулеба.

Глава МЗС впевнений, що якби у 2008 році Україні і Грузії надали ПДЧ, то не було б війни Росії ані в Грузії, ані в Україні.

Водночас він переконаний, що існують перешкоди для отримання Україною ПДЧ. Зокрема, наразі декілька країн-членів НАТО "керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити – це найкращий спосіб тримати Росію у спокої".

"Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо те, що їхня логіка хибна, але це займає час, переконати держави змінити їхні підходи і стратегічну оцінку ситуації", - пояснив Кулеба.

Стратегія НАТО-2030: що відомо

8 червня 2020 року генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав старт огляду стратегії "НАТО-2030".

21 жовтня Столтенберг заявив, що Альянс проконсультується з Україною та Грузією стосовно формування бачення стратегії "НАТО-2030".

Експертна група з розроблення стратегії "НАТО-2030" рекомендує зміцнити відносини з Україною. Генсек Альянсу наголосив, що продовжить консультації з приводу стратегії "НАТО-2030", а потім підготує рекомендації для лідерів країн-членів НАТО.

У квітні 2021 року Столтенберг заявив, що саміт НАТО стане унікальною можливістю зміцнити Альянс як незмінне втілення зв’язку між Європою і Північною Америкою. "Ми будемо ухвалювати рішення щодо нашого змістовного і далекоглядного порядку денного "НАТО-2030", покликаного забезпечити відповіді на виклики як сьогодення, так і завтрашнього дня: агресивні дії Росії, загрозу тероризму, кібератаки, нові і проривні технології, вплив зміни клімату на безпеку і піднесення Китаю", - сказав Столтенберг.

Президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що учасники саміту НАТО нададуть "сигнал" щодо надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

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Автор: Віталій Саєнко