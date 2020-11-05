Справа стосується внесення недостовірних даних до декларації за 2017 рік.

Вищий антикорупційний суд закрив справу проти міського голови Одеси Геннадія Труханова за недостовірне декларування.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалила колегія суддів ВАКС.

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Справа стосується внесення недостовірних даних до декларації за 2017 рік.

На початку засідання адвокати Труханова клопотали про закриття відповідної справи через нещодавнє рішення Конституційного суду про скасування статті 366-1 Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

"Клопотання захисника задовольнити частково... Закрити... кримінальне провадження щодо обвинувачення Труханова Геннадія Леонідовича у вчиненні правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу", - зачитав головуючий суддя фрагмент ухвали.

Справа проти Труханова за недостовірне декларування

14 квітня 2019 року Генадію Труханову повідомлено про підозру щодо декларування недостовірних відомостей, зокрема, у недостовірному декларуванні майна на суму 16,3 млн грн за 2017 рік.

5 серпня 2020 року справу було передано до суду.

Крім того, у Вищому антикорупційному суді слухаються ще дві справи про звинувачення Труханова. Одна справа стосується декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки на суму понад 33 млн грн і 18 млн грн відповідно.

Інша справа, щодо заволодіння коштами бюджету в сумі понад 92 млн грн при купівлі міськрадою адмінкорпусу колишнього заводу "Краян" за завищеною вартістю, перебуває на розгляді в Апеляційній палаті Антикорупційного суду.

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Автор: Антоніна Доломанжи