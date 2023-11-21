Президент каже, що не знає, скільки саме замахів йому вдалося пережити.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Sun розповів про замахи на його життя і російський план щодо його відсторонення від влади.

За словами президента, він втратив рахунок спробам вбити його з початку повномасштабного вторгнення. "Перша спроба дуже цікава, коли вона перша, а потім все як по маслу. По-перше, люди не знають, що робити, і це виглядає дуже страшно. А потім просто розвідка ділиться з вами подробицями, що ще одна група приїхала в Україну, щоб [спробувати] це зробити", - сказав він.

Зеленський каже, що Москва як і раніше дуже хоче усунути його від влади. Одна з місій росіян запланована на кінець 2023 року. "Операція називається "Майдан-3", вона спрямована на зміну президента. Можливо, не шляхом вбивства. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є", - сказав президент.

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Він не став відповідати на запитання журналіста, чи здійснювала Україна замахи на проросійських діячів на окупованих територіях. "Я не можу обговорювати з вами якісь спецоперації української розвідки, секретної служби або якихось спецпідрозділів. Є деякі моменти, які ми не обговорюємо", - додав він.

Відповідаючи на питання про те, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо випаде така можливість, Зеленський сказав: "Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю".

Операція "Майдан-3": що відомо

У недавній розмові з Bloomberg президент заявив, що українська розвідка та іноземні партнери отримали інформацію про російський план "Майдан 3".

Згідно з цими даними, окупанти намагатимуться посіяти розкол в українському суспільстві і створити "хаос" всередині країни, щоб дестабілізувати її.

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