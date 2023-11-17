За його словами, головною метою росіян є повалення влади та переворот в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається посіяти розкол в українському суспільстві, створюючи "хаос" усередині країни.

"У нашої розвідки є інформація, яка також надійшла від наших партнерів", - сказав Зеленський у коментарі Bloomberg.

За його словами, новий російський план дезінформації має кодову назву "Майдан 3", відсилаючись на центральну площу Києва, яка була осередком повстань у 2004 і 2014 роках. Останній зіграв вирішальну роль у поваленні проросійського експрезидента Віктора Януковича .

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"Майдан для них - це переворот, тому операція зрозуміла", - сказав Зеленський.

Президент, який відмовився від переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив, що Україна не погодиться на заморожений конфлікт.

Мир на умовах України

13 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшла зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств понад 40 країн світу.

8 серпня в Офісі президента опублікували документ, у якому представлено філософію Формули миру. На 8 сторінках викладено основні пункти Формули миру та надано короткий виклад позиції України з того чи іншого питання.

12 серпня Єрмак провів п’яту зустріч з представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського, дипломати 15 країн долучилися до дискусії вперше.

На Мальті 28 жовтня розпочався дводенний саміт про мирне врегулювання війни в Україні. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який веде роботу по Формулі миру, інформував, що в зустрічі на Мальті взяли участь понад 65 країн і це більше за числом учасників, ніж попередні дві, що пройшли в Джидді та Копенгагені.

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