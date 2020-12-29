Команда президента вже закінчує монтаж і запис новорічного звернення Володимира Зеленського. Ролик знімали одразу на чотирьох локаціях Києва.
Про це повідомляє Страна з посиланнями на поінформовані джерела.
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У святковому відео Зеленський покажеться перед українцями на Банковій, в Маріїнському парку, на Михайлівській площі та біля головної ялинки неподалік Софіївського собору.
При цьому остаточної версії поки немає, є «поки відмінні ідеї, що наразі шліфуються».
Торік ролик з главою держави записували на ВДНГ, де знімали й серіал «Слуга народу».
Новий рік: як Україна зустріне одне з головних свят зими
31 грудня діятиме карантин «помаранчевої» зони, тоді як з 8 по 24 січня триватиме локдаун, що супроводжуватиметься зачиненням непродуктових магазинів і розважальних закладів.
Низка міст України вже відмовилися від масових заходів через пандемію коронавірусу, як от концерти та конкурси, біля головних ялинок у Новий рік.
У новорічну ніч ресторанам і кафе дозволили працювати до 7:00 ранку – попри існуючі карантинні обмеження.
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