Торік ролик з главою держави записували на ВДНГ, де знімали й серіал "Слуга народу".

Команда президента вже закінчує монтаж і запис новорічного звернення Володимира Зеленського. Ролик знімали одразу на чотирьох локаціях Києва.

Про це повідомляє Страна з посиланнями на поінформовані джерела.

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У святковому відео Зеленський покажеться перед українцями на Банковій, в Маріїнському парку, на Михайлівській площі та біля головної ялинки неподалік Софіївського собору.

При цьому остаточної версії поки немає, є «поки відмінні ідеї, що наразі шліфуються».

Торік ролик з главою держави записували на ВДНГ, де знімали й серіал «Слуга народу».

Новий рік: як Україна зустріне одне з головних свят зими

31 грудня діятиме карантин «помаранчевої» зони, тоді як з 8 по 24 січня триватиме локдаун, що супроводжуватиметься зачиненням непродуктових магазинів і розважальних закладів.

Низка міст України вже відмовилися від масових заходів через пандемію коронавірусу, як от концерти та конкурси, біля головних ялинок у Новий рік.

У новорічну ніч ресторанам і кафе дозволили працювати до 7:00 ранку – попри існуючі карантинні обмеження.

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Автор: УНІАН