Дубінський заявляє, що не втручався у вибори в США.

Народний депутат Олександр Дубінський не збирається виходити з фракції "Слуга народа" через введення проти нього американських санкцій, оскільки він не втручався у їхні вибори.

Про це політик заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Але якщо хтось прийме рішення про виключення мене з фракції, то після цього вона буде приречена", – вважає Дубінський.

За його словами, він невідкладно звернувся до фракції з цього питання з листом.

"В ньому я написав наступне: у зв'язку з тим, що проти мене була здійснена брудна провокація з боку непорядних опонентів, що виконували брудне замовлення та написали проти мене донос в установи США, вимогаю від фракції термінового обговорення та отримання важливої інформації від мене особисто та здійснення дій по припиненню подібних провокацій та притягнення до відповідальності тих осіб, які це навмисно вчиняли. Я наполягав і наполягаю на невідкладному засіданні фракції, оскільки у ЗМІ і соцмережах нашими політичними опонентами ця ситуація використовуються як предмет шантажу президента України та парламентської більшості", – пояснив Олександр Дубінський.

На його думку, зволікання з проведенням позачергового засідання фракції на цю тему може привести до вкрай негативних наслідків у вигляді дискредитації і президента, і парламентської фракції.

"На жаль, засідання фракції так і не відбулося. Є моменти, які я не можу зараз оголосити, але обов'язково озвучу на засіданні фракції", – розказав нардеп.

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Автор: УНІАН