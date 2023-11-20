Ллойд Остін запевняє, що Сполучені Штати продовжать виступати на стороні України у її боротьбі проти російської агресії як зараз, так й у майбутньому.

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін прибув до Києва для зустрічі з українським керівництвом.

"Я щойно прибув до Києва для зустрічі з українськими лідерами", - повідомив він у мережі X (Twitter).

Міністр оборони США уточнив, що відвідує Київ з метою донесення важливого повідомлення, що Сполучені Штати продовжать виступати на стороні України у її боротьбі проти російської агресії як зараз, так й у майбутньому.

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Також Остін оприлюднив фото як на платформі київського залізничного вокзалу його зустрічає посол США в Україні Бріджит Брінк.

Війна в Україні - що говорили у Пентагоні

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня Остін заявив, що якщо США зараз остаточно припинять підтримувати Україну зброєю, Росія переможе у війні.

11 жовтня Остін запевнив президента України Володимира Зеленського у сталому й безперервному постачанні зброї для України.

За словами Остіна, час не на стороні президента Російської Федерації Володимира Путіна, бо українці у війні вистоять довше Кремля. Українські війська зараз наполегливо ведуть боротьбу для відвоювання своєї суверенної території у російських загарбників. Як зазначив міністр оборони США, останні успіхи українців також залежать від критичної допомоги, яка надається членами Контактної групи.

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