У МЗС відповіли, чи може Україна на щось погодитись під тиском США

Одна з принципових позицій України полягає у тому, що майбутня розширена угода про надра не має суперечити інтеграції України до ЄС, зазначив міністр.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відповів на питання, чи існує загроза тиску з боку США, аби Україна погодилась на якісь домовленості. Він наголосив, що треба говорити про посилення відносин між Україною та США, а не про якийсь тиск. Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив на спільній пресконференції з міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

"Слід говорити не про тиск, а про розвиток та інтенсифікацію наших стосунків з Сполученими Штатами Америки. Ми бачимо великий шанс для прискороння зусиль, спрямованих на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України", - повідомив Сибіга.

Як сказав український міністр, США і Україна об'єднані обопільно стратегічною метою щодо досягнення миру, оскільки це відповідає національним інтересам США та інтересам трансатлантичної спільноти.

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"Ми зацікавлені у подальшій інтенсифікації нашого діалогу на всіх рівнях, і дуже сподіваємося, що ці зусилля призведуть до цього бажаного результату досягнення справедливого і всеосяжного миру", - наголосив Сибіга.

Угода про корисні копалини зі США

Також він нагадав, що Україна приступила до опрацювання тексту майбутньої розширеної угоди про корисні копалини згідно внутрішніх державних процедур. За його словами, Україна та США провели перший раунд консультацій.

"І дуже важливо, щоби ми вийшли на текст, який відповідає інтересам двох сторін, який взаємоприйнятний. І у цьому контексті варто наголосити, що ця угода, щодо якої ми розпочали перемовини, в жодному випадку не може суперечити нашому євроінтеграційному шляху, нашій інтеграції до Європейського Союзу, і це також наша одна з принципових позицій", - наголосив Сибіга.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня в МЗС України дипломатичними каналами надійшов новий текст угоди щодо мінеральних ресурсів від американської сторони. Україна налаштована на підписання документу, який би відповідав національним інтересам, як США, так і України.

На переконання Сибіги, угода, яка передбачатиме посилену присутність потужного американського бізнесу в Україні - це внесок до безпекової інфраструктури України.

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