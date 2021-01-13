Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба описав поведінку Росії на перемовинах щодо Донбасу, згадавши відому скоромовку.
В інтерв'ю "Обозрєвателю" він зазначив, що на "нормандському" майданчику і в рамках ТКГ росіяни проявляють агресію, хамство та лавірування.
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"У нас є два живих треки, де можна з ними спілкуватися. Перший – радники лідерів Нормандського формату. Другий – Тристороння контактна група. Якщо звести їх докупи, то в цих перемовинах є все: агресія, хамство, лавірування. Описуючи поведінку Росії, мимоволі згадуєш відому скоромовку: "Кораблі лавірували-лавірували, лавірували-лавірували, та так і не вилавірували", - розповів Кулеба.
Нормандський формат: зустріч радників
- 12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки». Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
- Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.
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