На "нормандському" майданчику і в рамках ТКГ росіяни проявляють агресію, хамство та лавірування.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба описав поведінку Росії на перемовинах щодо Донбасу, згадавши відому скоромовку.

В інтерв'ю "Обозрєвателю" він зазначив, що на "нормандському" майданчику і в рамках ТКГ росіяни проявляють агресію, хамство та лавірування.

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"У нас є два живих треки, де можна з ними спілкуватися. Перший – радники лідерів Нормандського формату. Другий – Тристороння контактна група. Якщо звести їх докупи, то в цих перемовинах є все: агресія, хамство, лавірування. Описуючи поведінку Росії, мимоволі згадуєш відому скоромовку: "Кораблі лавірували-лавірували, лавірували-лавірували, та так і не вилавірували", - розповів Кулеба.

Нормандський формат: зустріч радників

12 січня у Берліні у Відомстві канцлера Німеччини відбулися переговори політичних радників лідерів країн «нормандської четвірки». Росію на них представляв заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Попередня зустріч радників керівників України, Франції, ФРН та Росії відбулася 11 вересня 2020 року.

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Автор: Андрій Василюк