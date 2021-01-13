Кулеба розповів про поведінку Росії на перемовинах / фото УНІАН

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба описав поведінку Росії на перемовинах щодо Донбасу, згадавши відому скоромовку.

В інтерв'ю "Обозрєвателю" він зазначив, що на "нормандському" майданчику і в рамках ТКГ росіяни проявляють агресію, хамство та лавірування.

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"У нас є два живих треки, де можна з ними спілкуватися. Перший – радники лідерів Нормандського формату. Другий – Тристороння контактна група. Якщо звести їх докупи, то в цих перемовинах є все: агресія, хамство, лавірування. Описуючи поведінку Росії, мимоволі згадуєш відому скоромовку: "Кораблі лавірували-лавірували, лавірували-лавірували, та так і не вилавірували", - розповів Кулеба.

Нормандський формат: зустріч радників

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Автор: Андрій Василюк