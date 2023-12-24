Як зауважив Умєров, відбулося перезавантаження "на верхньому рівні".

З Міністерства оборони України "вичавлюють" людей зі "старими практиками", звільнено майже всіх заступників міністра. Таку заяву зробив очільник оборонного відомства Рустем Умєров.

"Питань дуже багато і проблем теж багато. Ми вичавлюємо всіх цих людей зі старими практиками. І ви будете багато чути речей, які ми робимо, будете чути багато звинувачень на нашу адресу, тому що вичавлюємо цих людей", – сказав він в інтервʼю "Суспільному", відповідаючи на запитання про реформу закупівель у Міністерстві оборони.

Він зазначив, що в Міноборони було створено Департамент закупівельної політики з метою розробки політик закупівель, а також запуску агенцій з закупівель – летальних і нелетальних.

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"Перехідний період там є, і в ньому будуть питання, як відбуваються або зміни особового складу, або зміни керівників і командувачів. Тобто те, що як спадок у мене залишилось, або коли я його отримав – дуже багато питань. І ці питання ми змінюємо в закупках, головне що ми не боїмося брати відповідальність, дивитися на натовські стандарти, залучати наших американських та європейських партнерів, щоб вони нам допомагали", – пояснив міністр.

Крім того, в Міноборони провели зміну кадрів. З усіх заступників міністра залишили лише одного – і він відповідає не за закупівлі, а за військову складову.

Як зауважив Умєров, відбулося перезавантаження "на верхньому рівні".

"І зараз це вже відповідальність моїх нових заступників, щоб перезавантажити всю вертикаль. Тобто горизонтальне перезавантаження ми вже зробили. Зараз найближчими тижнями-місяцями їхнє завдання буде перезавантажити ці вертикалі. І вони вже почали робити це. Я вважаю, що вони роблять це повільно. Це повинно бути швидко, чітко, безкомпромісно", – констатував він.

Корупція в Міноборони

Служба безпеки у взаємодії та за сприяння міністра оборони України ліквідувала корупційну схему в Міноборони. Йдеться про оборудку з придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. Було затримано керівника одного з Головних управлінь Міноборони, який причетний до цієї схеми.

Раніше контррозвідка СБУ спільно з Бюро економічної безпеки та у взаємодії з керівництвом АТ "Українська оборонна промисловість" ліквідувала схему привласнення державних коштів на придбанні комплектуючих для винищувачів Су-27 ЗСУ.

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