Разом з трьома спільниками здійснили оборудку з закупівлею несправних модулів підсилення потужності бортових радіолокаційних систем для СУ-27.

Контррозвідка спільно з БЕБ та у взаємодії з керівництвом АТ "Українська оборонна промисловість" ліквідувала схему привласнення державних коштів на придбанні комплектуючих для винищувачів ЗСУ. Мова йде про модулі підсилення потужності бортових радіолокаційних систем на українських винищувачах СУ-27, повідомили у Службі безпеки України.

За даними слідства, директор одного з оборонних підприємств нашої держави разом зі спільниками намагався вкрасти майже 4 млн бюджетних гривень на закупівлі відповідного авіаобладнання. Саме на цю суму він уклав договір з афілійованою комерційною структурою на придбання авіаційного модуля.

"Втім, ділки поставили на держпідприємство несправні комплектуючі, а його очільник розпорядився взяти на баланс браковану продукцію та оплатити. Для цього посадовець підписав бухгалтерські документи на приймання несправного майна. На їх підставі оборонна компанія перерахувала комерсантам першу частину платежу у розмірі 1,9 млн грн. У подальшому учасники "схеми" планували вивести ці гроші у тінь через підконтрольні фірми, обготівкувати та розподілити між собою", – інформує СБУ.

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Однак, правоохоронці своєчасно викрили оборудку та поетапно її задокументували. Після цього на всю суму договору у розмірі 3,9 млн грн було накладено арешт і тим самим заблоковано спроби їх привласнення.

Наразі вже ексдиректору держпідприємства, керівнику фірми-постачальника та ще двом їхнім спільникам повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем); ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває розслідування, перевіряється причетність фігурантів до вчинення злочинів під час укладання інших оборонних договорів.

Зазначається, що зловмисникам загрожує до 12 років тюрми.

В Офісі генпрокурора інформують, що договір з ФОП про нібито поставку комплектуючих на 3,9 млн грн. було укладено у серпні 2023 року. Наразі трьом співучасникам обрано запобіжні заходи. У зв’язку з неодноразовою неявкою ексдиректора держпідприємства суд надав дозвіл на його затримання.

Нещодавні інші гучні справи про мільйонні розкрадання

Про один з останніх гучних корупційних скандалів стало відомо в листопаді. Його фігурантами є голова Держспецзв’язку, його заступник та інші службові особи. Офіційно повідомлялось, що детективи НАБУ повідомили про підозру у заволодінні державними коштами у сумі понад 62 млн грн членам організованої групи загалом з 6 осіб. Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу. Йдеться вже про ексголову Держспецзв’язку Юрія Щиголя.

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