Лідер Білорусі вважає, що якщо війська третьої країни будуть задіяні в бойових діях на боці Росії, то в Україну будуть введені війська НАТО.

Лідер Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що направлення армії Північної Кореї в Україну буде "кроком до ескалації". Про це він сказав в інтерв'ю ВВС.

Зокрема, Лукашенко назвав "дурнею" інформацію про появу військ КНДР на війні в Україні.

"Знаючи його характер, Путін ніколи не буде намагатися переконати іншу країну залучити свою армію до спецоперації Росії в Україні. Кроком до ескалації конфлікту було б, якби на лінії зіткнення знаходилися збройні сили будь-якої країни, навіть Білорусі", - сказав білорський лідер.

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"Навіть якби ми вступили у війну, це був би шлях до ескалації. чому Тому що ви, англосакси, відразу б сказали, що з одного боку втрутилася інша країна... тому в Україну будуть введені війська НАТО".

Він також заперечив інформацію про вимоги Путіна надати білоруські війська для війни Кремля в Україні:

"Ніколи. Ні він, ні Сергій Шойгу, ні нинішній міністр оборони Андрій Бєлоусов ніколи не піднімали це питання".

Білорусь і війна в Україні: останні новини

Правитель Росії Володимир Путін без попередження вторгся в Україну з території Білорусі. Про це в інтерв'ю ВВС розповів білоруський лідер Олександр Лукашенко.

За його словами, після вторгнення Путін нібито не телефонував Лукашенку з поясненнями, та й сам він не намагався дізнатися, що відбувається.

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