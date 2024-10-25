КНДР планує відправити в Росію додаткові війська, - Bloomberg

Такими даними із союзниками поділилася розвідка Південної Кореї, яка стежить за процесами, пов'язаними із передислокуванням сил.

Північна Корея планує направити додаткові війська до Росії, повідомили південнокорейські розвідувальні джерела. За їхніми даними, перша група з 1500 елітних військових уже проходить навчання на Далекому Сході Росії як частина плану розгортання близько 10 000 солдатів з Північної Кореї. Ці підрозділи прибули у Владивосток між 8 і 13 жовтня, невдовзі після першого візиту російських військових кораблів до Північної Кореї з 1990 року, пише Bloomberg.

Документи розвідки також деталізують обсяги поставок зброї з Північної Кореї для підтримки російської армії. З серпня Пхеньян поставив Росії приблизно 8 мільйонів артилерійських снарядів калібрів 122 мм і 152 мм. Крім того, на полі бою в Україні виявлено близько 100 ракет Хвасон-11 та протитанкову зброю Булсае-4, що значно перевищує попередні європейські оцінки.

Розвідка Південної Кореї поділилася цією інформацією з союзниками та планує представити частину даних на засіданні Північноатлантичної ради НАТО. За даними джерел, після завершення навчань у Владивостоці, Хабаровську та інших містах Далекого Сходу, північнокорейські військові будуть відправлені на передову в Україну. Кремль забезпечить їх озброєнням, бойовою уніформою і фальшивими посвідченнями, щоб видати за жителів східних регіонів Росії.

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Президент Росії Володимир Путін уникає прямої відповіді на запитання про військову допомогу Північної Кореї, заявивши, що питання військових відносин між двома країнами є "внутрішньою справою". Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив, що північнокорейські війська вже перебувають у Росії, а українська розвідка додала, що деякі з них вже дислоковані в Курській області.

Участь північнокорейських військ у бойових діях може означати серйозну ескалацію, що, ймовірно, спричинить відповідь з боку Південної Кореї. Згідно з даними південнокорейської розвідки, лише 30% нещодавно використаних російських боєприпасів мають російське походження, тоді як 60% - постачені Північною Кореєю, а ще 10% - Іраном.

Військова співпраця Росії з Північною Кореєю посилилася після того, як у червні Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про стратегічне партнерство, що включає статтю про взаємну оборону. У ході саміту БРІКС Путін підтвердив, що контакт із Пхеньяном щодо виконання цієї статті триває.

Під час візиту Путіна до Пхеньяна, першого за 24 роки, Кім Чен Ин пообіцяв "беззастережну підтримку" Росії у її діях в Україні, а до Росії вже було направлено кількох високопоставлених офіцерів, включаючи тризіркового генерала сил спеціальних операцій, який очолює елітний "Штормовий корпус".

Сили КНДР у війні проти України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що перші підрозділи північнокорейських військ вже прибули в зону бойових дій у Курській області. Загалом же в Росію вже прибуло близько 12 тисяч військових КНДР, включно з 500 офіцерами і навіть трьома генералами.

Пізніше президент Володимир Зеленський уточнив, що вже 27-28 жовтня військові Північної Кореї вперше будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

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