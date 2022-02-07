Колишньому нардепу на момент смерті було 84 роки.

Помер колишній депутат Верховної Ради України Борис Дейч. Він підтримував окупацію Криму Росією і брав участь у так званому "кримському референдумі" і незаконних російських виборах у Криму восени 2014 року.

Про смерть Дейча повідомляє видання "Аргументи тижня – Крим".

Напередодні у Дейча виявили COVID-19, хоча він і був щеплений російською вакциною.

В останні дні його стан погіршився. Політика ушпиталили до однієї з московських клінік, де він і помер вранці в понеділок, 7 лютого.

Борис Дейч родом із румунського міста Сігет. Згодом він перебрався в Україну та закінчив Донецький інститут радянської торгівлі.

У 1998-2002 роках Дейч був депутатом Верховної Ради Криму, у 2002-2006 роках очолював Верховну Раду півострова. З 2006 до 2014 Дейч був народним депутатом Верховної Ради України від "Партії регіонів".

Політик підтримував так званий Антимайдан під час Революції Гідності та голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014-го. Під час незаконного референдуму у Криму Дейч закликав "об'єднуватися з Росією".

У 2013 році екс-президент Янукович нагородив Дейча орденом "Герой України". У 2016 українці вимагали позбавити його цього звання, але петиція набрала 592 підписи та залишилася без розгляду.

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