ТСК очолив депутат від "Слуги народу".

Верховна Рада утворила Тимчасову слідчу комісію (ТСК) Автономної Республіки Крим.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення постанови з реєстраційним номером 4657 проголосувало 229 народних депутатів України.

Постановою визначено, що основними завданнями ТСК є проведення перевірки відомостей щодо фактів сприяння посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування України Російській Федерації у тимчасовій окупації Автономної республіки Крим у 2013-2014 роках; а також збір інформації та отримання пояснень від осіб, а також від підприємств, установ, організацій, центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, залучених до здійснення діяльності, яка пов’язана із колом питань, для розслідування яких утворено Тимчасову слідчу комісію.

Читайте також"Не матиме майбутнього": відомий опозиціонер пояснив, чим загрожуватиме для Росії анексія Криму

Головою ТСК обрано народного депутата Ігора Копитіна (фракція "Слуга народу"), заступником – народного депутата Григорія Немирю (фракція "Батьківщина").

До складу Тимчасової слідчої комісії обрано таких народних депутатів: Єлізавету Богуцьку, Андрія Задорожнього, Юрія Здебського, Євгенію Кравчук, Людмилу Марченко, Валерія Стернійчука, Сергія Швеця ( всі з фракції "СН"), Олега Волошина (фракція "ОПЗЖ").

Вас також можуть зацікавити новини: