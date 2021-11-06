Повідомляється, що це сталося 4 листопада.

У віці 92 років помер народний депутат України III-IV скликань Верховної Ради України Георгій Крючков.

Як повідомляється на сторінці прес-служби народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Нестора Шуфрича в Facebook, сьогодні, 6 листопада, пройшло прощання з екс-нардепом.

"Тільки що я попрощався зі своїм наставником, людиною, без всякого перебільшення, з великої літери, Георгієм Корнійовичем Крючковим. Він був одним зі стовпів Комуністичної партії України до і після 1991 року", - повідомив Шуфрич.

Він також зазначив, що під час прощання з Крючковим дізнався про смерть від наслідків COVID-19 народного депутата України I-VIII скликань ВР Юхима Звягільського.

Водночас, на сторінці в Facebook народного депутата VII скликання Ірини Спіріної повідомляється, що Крючков помер 4 листопада. Йому було 92 роки.

На сайті Комуністичної партії України повідомляється, що причиною смерті стала важка хвороба.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, екс-нардеп Ігор Мосійчук повідомив про смерть Звягільського.

4 листопада в коментарі УНІАН народний депутат від "ОПЗЖ" Юлій Іоффе повідомив, що Звягільський потрапив до лікарні з COVID-19.

Помічник Звягільського телефоном підтвердив Іоффе, що у екс-депутата виникли ускладнення через COVID-19, він знаходиться в реанімації в Інституті серця.

Довідка УНІАН. Георгій Крючков був у Компартії з 1956 року.

Двічі ставав народним депутатом України (1998, 2002 рр.), обидва рази - за списком КПУ. Також керував Комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (1998-2000, 2002-2006 рр.).

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Автор: Таня Поляковська