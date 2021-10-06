Спікер Ради й голова партії "Слуга народу" обмінялися репліками в прямому ефірі.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков вважає "шантажем" нинішню ситуацію довкола посади керівника Апарату ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі каналу "Україна 24".

Відповідаючи на запитання першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка щодо відсутності наразі керівника Апарату ВР, а наявності лише виконуючого обов'язки, Разумков зазначив: "Чому питання про керівника Апарату з'явилося як шантаж голови Верховної Ради: або признач нашого, або ми тебе знімати будемо? Я на шантаж не вівся і вестися не буду".

Корнієнко запитав у Разумкова, чи він його цим шантажував, на що спікер сказав: "А хто мені листа надіслав? Не Арахамія?"

"Щодо керівника Апарату: призначайте, подивимося, як він буде працювати у вас", - підсумував Разумков.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня голова фракції "СН" Давид Арахамія повідомив, що їхня фракція запропонує голові Разумкову три кандидатури на посаду керівника Апарату ВР.

Він уточнив, що йдеться, зокрема про колишнього голову апарату ВР В'ячеслава Штучного. За словами Арахамії, у Штучного "був конфлікт з безпосереднім керівником", тому за домовленістю він написав заяву про звільнення за власним бажанням.

Ще два кандидати, додав Арахамія, - це депутати фракції "СН" Олександр Копиленко та Павло Фролов, які готові заради цієї посади скласти депутатські повноваження.

Арахамія зазначив, що вже рік немає керівника Апарату ВР, що є порушенням законодавства.

Раніше в кулуарах парламенту точилися розмови, що між Разумковим та Штучним був конфлікт через те, що останній на посаді керівника апарату був "смотрящим" за спікером. Офіційно вони не підтверджували існування такого конфлікту.

У четвер, 7 жовтня, Верховна Рада розглядатиме відставку Дмитра Разумкова.

Автор: Таня Поляковська