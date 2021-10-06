Питання про відставку Разумкова розглядатимуть у четвер, повідомив очільник фракції "Слуга народу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що очільника Верховної Ради, ймовірно, обиратимуть в п’ятницю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Він зазначив, що в четвер парламент розгляне питання про відставку Дмитра Разумкова з посади голови ВРУ.

За його словами, після цього буде проведено засідання фракції "Слуга народу", яка визначиться з кандидатурами на посади голови ВР та першого заступника голови ВР.

Читайте такожРазумков розповів, чому депутати прискорюють його відставку"Думаю, що в п’ятницю нам треба провести фракцію і визначити кандидатури", – сказав він.

Арахамія зазначив, що кандидатурою на посади голови ВР розглядається Руслан Стефанчук, який сьогодні є першим заступником голови ВР, а з кандидатурою першого заступника голови ВР визначатиметься фракція.

Він додав, що це буде точно кандидатура від фракції "СН", але при цьому не підтвердив, що йдеться про першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка.

Нагадаємо, Дмитро Разумков 4 жовтня поділився, що у парламенті за поданням Давида Арахамії запускається процедура його відкликання з посади спікера.

Вже 5 жовтня нардепи підтримали відсторонення Разумкова від ведення двох пленарних засідань.

Автор: Надя Пришляк