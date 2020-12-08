Акцію провів громадянин Росії Михайло Юдін.

У Москві біля стін Кремля пройшов одиночний пікет з вимогою до президента Росії Володимира Путіна зупинити пропаганду війни на російських державних каналах проти України.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, акцію провів громадянин Росії Михайло Юдін.

Він прийшов до Олександрівського саду з державним прапором України та поклав квіти до монументу містам-героям.

«Щодня Україну принижують на всіх державних телеканалах, називають нацистською державою. Це не просто образа. Це злочин - за це треба судити тих, хто про це говорить з державних телеканалів. Є стаття в кримінальному кодексі РФ - розпалювання міжнаціональної ворожнечі, розпалювання ненависті між людьми», - сказав Юдін і наголосив, що внесок України в перемогу над нацизмом був колосальним.

"Моє звернення до Путіна і питання: коли це закінчиться?", - додав він.

Юдін підкреслив, що вийшов на акцію, бо «якщо нічого не робити, потім буде соромно».

За його словами, на російських каналах йдуть прямі загрози бомбити Київ, Харків і ділити Україну.

«Люди в Росії поступово звикають, що якщо завтра буде війна - це нормально, «нацистів ж б'ємо», - додав він.

Під час акції до Юдіна підійшов наряд поліції і хотів затримати активіста, однак після перевірки документів і «наради» з начальством правоохоронці не стали перешкоджати проведенню акції.

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Автор: Роман Цимбалюк