Зі свого боку кордону Україна сама розбереться, що їй робити, наголосив глава МЗС.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що розширення інфраструктури Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на територію України є перетином "червоних ліній". Глава МЗС Дмитро Кулеба вже відреагував на ці слова та дав жорстку відповідь. Він наголосив, що "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ.

Свою відповідь на слова Путіна, які журналістам ТАСС передав його прес-секретар Дмитро Пєсков, Кулєба написав у Twitter.

Так, Пєсков зазначив, що президенти РФ і Білорусії Володимир Путін і Олександр Лукашенко неодноразово обговорювали тему потенційного розширення НАТО на територію України.

Відповідаючи на питання, які можуть бути відповідні заходи Росії і Білорусії на розширення НАТО, Пєсков зазначив, що це будуть "дії щодо забезпечення безпеки двох держав".

Читайте такожПопри загрозу санкцій США: Туреччина хоче закупити у Росії другу партію С-400Путін говорив на переговорах з Лукашенком, що розширення інфраструктури НАТО на територію України означає для Москви перетин червоних ліній. "Президент Путін говорив, що це знаходиться за межею тих самих червоних ліній, про які він неодноразово говорив раніше", - сказав представник Кремля, коментуючи заяву Лукашенка про обговорення теми розширення НАТО на переговорах з Путіним.

У відповідь на це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна сама розбереться, що їй робити в інтересах власного народу та безпеки Європи.

"Червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ", - зазначив глава МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, Олександр Лукашенко, який вважає себе легітимним президентом Білорусі, заявляє, що домовився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним "робити якісь дії" щодо України. В МЗС України відреагували на "випади" Лукашенка та назвали його слова "безпідставними інсинуаціями".

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Автори: Віталій Саєнко, Антоніна Доломанжи