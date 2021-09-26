За словами Пєскова, вони викликають лише жаль.

Президента Росії Володимира Путіна не зачіпають ремарки особистого характеру на його адресу з боку представників влади України, зокрема, президента країни Володимира Зеленського.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія-1", повідомляє "ТАСС".

"Ні. Путіна це не зачіпає", - відповів Пєсков на відповідне питання.

"Скоріше, це може викликати тільки жаль. Тому що, звичайно, здорова логіка диктує необхідність контактів між двома президентами. Але реальність говорить про те, що ці контакти малоймовірні до тих пір, поки триває така позиція Києва", - додав прес-секретар глави держави.

"Путін - х.... !" - як з'явилася найвідоміша в Україні приспівка

"Путін - х.... !" - приспівка, яку вигадали й уперше виконали вболівальники футбольного клубу "Металіст" у Харкові 30 березня 2014 року на спільному марші з фанами "Шахтаря".

Унаслідок російської агресії проти України широко розповсюдилася, отримавши низку варіацій.

Вислів набув популярності серед противників політики Володимира Путіна як в Україні, так і за її межами.

"Пісня про Путіна" згодом поширилась у всіх сферах людського життя: у політиці, релігії, спорті, інформаційній сфері, медіа та народній творчості.

Читайте також Зеленський розповів, на що Росія перетворила окупований Крим Зустріч Зеленського і Путіна

У квітні 2021 року Зеленський запропонував Путіну зустрітися "у будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

Путін же у відповідь порадив Зеленському обговорити Донбас з ватажками бойовиків, і лише за іншими темами звертатися безпосередньо до Москви.

Зеленський відкинув пропозицію глави Кремля провести переговори за участю ватажків "ЛНР" і "ДНР". Український лідер підкреслив, що не спілкуватиметься з терористами.

Прес-секретар Путіна заявляв, що у Кремлі вітають бажання Зеленського провести переговори з російським колегою, але виключають обговорення питання Донбасу.

Автор: Світлана Закелова