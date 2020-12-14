За словами першого заступника голови фракції "СН", така пропозиція "Батьківщини" подобається народним депутатам.

У фракції "Слуга народу" підтримують пропозицію, щоб парламент працював у січні в пленарному режимі не два тижні, а один.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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Він зазначив, що підтримує пропозицію, зокрема, фракції "Батьківщина" щодо роботи в січні лише на одному пленарному тижні.

За словами Корнієнка, ця пропозиція "нам подобається і влаштовує нас".

Перший заступник голови фракції "СН" пояснив, що доцільно, аби народні депутати з 1 по 15 січня та з 18 по 22 січня працювали в комітетах, а в пленарному режимі працювали тільки з 26 по 29 січня.

На сьогодні затвердженим календарним планом сесії ВР передбачається, що депутати в пленарному режимі працюють 2 тижні – 12-15 січня та 19-22 січня.

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Автор: Надя Пришляк