У фракції "Слуга народу" підтримують пропозицію, щоб парламент працював у січні в пленарному режимі не два тижні, а один.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.
Читайте такожРада завтра розгляне держбюджет-2021 і продовження дії закону про особливий статус ОРДЛО
Він зазначив, що підтримує пропозицію, зокрема, фракції "Батьківщина" щодо роботи в січні лише на одному пленарному тижні.
За словами Корнієнка, ця пропозиція "нам подобається і влаштовує нас".
Перший заступник голови фракції "СН" пояснив, що доцільно, аби народні депутати з 1 по 15 січня та з 18 по 22 січня працювали в комітетах, а в пленарному режимі працювали тільки з 26 по 29 січня.
На сьогодні затвердженим календарним планом сесії ВР передбачається, що депутати в пленарному режимі працюють 2 тижні – 12-15 січня та 19-22 січня.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Разумков розповів, чи має президентські амбіції
- Разумков наразі не допускає переформатування монобільшості
- Зеленський відреагував на висновки Венеціанської комісії щодо наслідків скандального рішення КСУ
- Висновки "Венеціанки" ляжуть в основу законопроектів щодо реформування КСУ – Стефанішина
- Завтра Разумков проведе нараду голів фракцій
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram