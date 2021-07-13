Шкіряк зазначив, що "всьому свій час".

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що йде з посади у зв’язку з заявою про відставку Арсена Авакова.

Про це Шкіряк повідомив у Facebook.

"Понад 7 років в команді МВС України і близько 10 років поряд з Арсеном Аваковим", - зазначив радник.

За його словами, "це були дуже буремні, на жаль, трагічні, але й героїчні часи".

"Зрештою, всьому свій час, і цей час настав. Безумовно, я піду разом зі своїм міністром", - заявив Шкіряк.

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Відставка Авакова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 липня, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков подав заяву про відставку.

Заява розміщена на сайті МВС.

"Відповідно до частини першої статті 18 закону України "Про Кабінет міністрів України" подав заяву про відставку з посади міністра внутрішніх справ. Дякую команді МВС за роки спільної праці. Дякую кожному офіцеру, рядовому і службовцю. Маю честь!" - йдеться у заяві.

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Автор: Інна Андаліцька