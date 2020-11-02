За словами глави держави, на засіданні РНБО обговорювалось можливе втручання з боку країни-агресора та внутрішніх сил в ухвалення скандального рішення Конституційним судом.

Президент України Володимир Зеленський заявив про початок роботи у напрямку розслідування обставин ухвалення скандального рішення Конституційного суду щодо скасування відповідальності за недостовірне декларування та повноваження НАЗК з перевірки е-декларацій.

Про це глава держави повідомив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

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Відповідаючи на запитання, чи на засіданні РНБО обговорювалось необхідність розслідування обставин ухвалення скандального рішення Конституційним судом та можливе втручання з боку країни-агресора та внутрішніх сил в ухвалення цього рішення, президент сказав: «Все, що я можу сказати, – обговорювалась ця необхідність (розслідування – УНІАН), і ми почали працювати в цьому напрямку».

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27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону № 4288, яким пропонується припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів».

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Автор: Костянтин Гончаров