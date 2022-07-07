Через неприпустиму ситуацію, що склалася, МЗС України викликало посла Туреччини.

У середу пізно ввечері, 6 липня, вантажне судно під російським прапором "Жибек Жоли" з краденим в Україні зерном, вийшло з турецького Північно-Західного порту Карасу.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ.

"Міністерство закордонних справ та міжнародні партнери України засуджують злочинні дії РФ щодо викрадення та вивезення з української території зернових до іноземних країн. Особливо кричущим випадком стало російське судно "Жібек Жоли", яке намагалося перевезти вкрадене зерно з окупованого Бердянська до турецького порту Карасу", - йдеться у повідомленні.

Завдяки оперативному втручанню України це судно не змогло розвантажити крадене і було затримане. До турецької сторони було направлено запит на арешт судна і вантажу.

"Водночас, ігноруючи звернення української сторони, ввечері 6 липня судно було відпущене. Українська сторона з глибоким розчаруванням сприйняла зазначену інформацію і звертається до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому", - додали у відомстві.

У зв’язку з неприпустимою ситуацією, що склалася, до МЗС України запрошено посла Туреччини в Києві.

Нагадаємо, 1 липня посол України в Туреччині Василь Бондар повідомив про захід судна "Жибек Жоли" у турецький порт Карас. Раніше журналіст Андрій Клименко повідомляв, що з окупованого Бердянська до 7 тис. тонн зерна перевозить судно, що належить казахському судновласнику.

4 липня стало відомо, що Туреччина затримала завантажене зерном судно і розслідує заяву України про те, що вантаж було викрадено з окупованого міста Бердянськ.

Як відомо, російські окупанти систематично вивозять крадене українське зерно в турецькі порти.

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