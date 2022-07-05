Окупанти вимикають радари на суднах, проте злочинні дії усе одна можна відстежити.

Туреччина купує у РФ зерно, яке країна-агресор краде та вивозить з тимчасово окупованих територій України. Кораблі з великими партіями зерна систематично вирушають з Криму до турецьких портів.

Окупанти вимикають радари на суднах, повідомляють журналісти "Схем", проекту Радіо Свободу.

Як з'ясувалося, РФ систематично відправляє до Туреччини вкрадене в нас зерно, про що свідчать супутникові знімки. Окрім цього, в рамках розслідування "Схемам" вдалося побачити супровідні документи:

"Журналісти також публікують супровідні документи на зерно, яке великими партіями імпортує Туреччина – походження товару в них зазначене як "Крим, Росія". Зерно вантажиться в порту "Авліта" (Севастополь), куди його звозять з тимчасово окупованих територій, зокрема Херсонської та Запорізької областей".

Російський та сирійській балкери регулярно заходять в порт Севастополя. У порту "Авліта" їх завантажували зерном, а потім судна з вантажем прибували до портів Туреччини і вже там розвантажувалися. Як повідомляють "Схеми", коли балкери заходять до портів окупованого Криму, вони вимикають радари, через що їх не можна відстежувати через системи моніторингу суден.

Проте приховати злочини росіянам не вдається. Супутники фіксують з космосу кораблі в порту "Авліта".

"Одне з таких суден – "Михайло Ненашев" під російським прапором. Журналісти наводять докази трьох його рейсів з порту в Криму до портів Туреччини. 15 квітня супутник Planet Labs зафіксував цей балкер біля "Авліти". Через виключені протягом трьох днів радари, судно лишалось "непомітним" для системи офіційного моніторингу суден Marine Traffic. Водночас цей сервіс зафіксував, що до заходу в кримський порт воно було "в баласті" – тобто порожнім. А після – вже завантаженим. 22 квітня "Михайло Ненашев" став у турецький порт Деріндже. За чотири дні система зафіксувала, що балкер – розвантажився", - повідомили журналісти.

На цьому "подорожі" судна "Ненашев" не закінчилися. У травні його зафіксували спочатку біля порту окупованого Криму, а потім у Туреччині. З півострова "Ненашев" йшов завантаженим, а вже в турецькому порту Іскандерун вантаж "зник". Аналогічна ситуація була зафіксована вже у червні.

Ще один балкер, який перевозить крадене зерно, - сирійське судно Finikia. Супутники фіксували, що на ньому до Туреччини вивозили вантажі ще з квітня. Таких "рейсів" було декілька.

Журналісти ознайомилися не тільки з супутниковими знімками. Також у розпорядженні "Схем" опинилися документи, які підтверджують, що балкери "Ненашев" та Finikia везли то Туреччини зерно з окупованого Криму.

У цих документах зазначено, що походження зерна - "Крим. Росія". Виглядає доволі дивно, адже Туреччина визнавала, що РФ незаконно анексувала Крим.

Посол України в Туреччині Василь Боднар прокоментував ситуацію та зазначив, що турецька сторона переконує на легальності документів, які потрібні для ввезення зерна з РФ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський розповів, які реальні шанси розблокувати експорт українського зерна.

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