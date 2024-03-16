Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Про це йдеться у розпорядженні глави держави №30/2024-рп від 15 березня.
"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться у документі.
Іншим розпорядженням президент звільнив Едгара Токаря з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.
Кар'єра Сергія Гайдая
Призначення на посаду голови Мукачівської РДА не стане проблемою для Гайдая, адже він уже обіймав цю посаду у 2015-2018 роках. Вже після того восени 2019 року Володимир Зеленський призначив Гайдая очільником Луганської ОДА.
Як повідомляв УНІАН, 15 березня 2023 року президент затвердив звільнення Гайдая з посади голови Луганської обласної військової адміністрації. На посаді його замінив Артем Лисогор.
У лютому 2024 року Кабінет міністрів погодив кандидатуру Гайдая для призначення головою Мукачівської РДА.