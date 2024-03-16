Колишнього "губернатора" повернуть на роботу, яка вже добре йому знайома.

Президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на посаду голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області. Про це йдеться у розпорядженні глави держави №30/2024-рп від 15 березня.

"Призначити Гайдая Сергія Володимировича головою Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться у документі.

Іншим розпорядженням президент звільнив Едгара Токаря з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області.

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Кар'єра Сергія Гайдая

Призначення на посаду голови Мукачівської РДА не стане проблемою для Гайдая, адже він уже обіймав цю посаду у 2015-2018 роках. Вже після того восени 2019 року Володимир Зеленський призначив Гайдая очільником Луганської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня 2023 року президент затвердив звільнення Гайдая з посади голови Луганської обласної військової адміністрації. На посаді його замінив Артем Лисогор.

У лютому 2024 року Кабінет міністрів погодив кандидатуру Гайдая для призначення головою Мукачівської РДА.

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