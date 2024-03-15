Очільник України повідомив, що 15 березня із Сирським були узгоджені подальші активні кроки для відбиття агресії РФ.

Президент Володимир Зеленський погодив з головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським подальші активні кроки щодо відбиття російської агресії, а також обговорив застосування дронів.

Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні, коментуючи проведені військові наради. "Узгодили сьогодні з головкомом подальші активні кроки. Обговорили сьогодні ж виробництво та застосування наших ударних дронів, далекобійних дронів. По російській логістиці, по їхній системі фінансування війни… Всі чітко розуміють завдання, конкретні цілі. Кабінет міністрів повинен зробити все для створення ще більш технологічних та далекобійних масових дронів. Це має бути конвеєр російської відповідальності за терор", - зазначив Зеленський.

За словами глави держави, це "принциповий момент" та "багато в чому історичний". "Чим більше наших справедливих відповідей буде російській державі, та чим більш відчутними будуть наші дії проти російської системи, тим важче буде Путіну (російський диктатор Володимир Путін, - Ред.) продовжувати своє хворе правління, а, отже, й війну", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні росіяни у чергове атакували Україну, в результаті чого, зокрема, в Одесі вже 75 потерпілих, а 20 людей - загинуло. Близько 40 людей зараз перебувають в лікарні, дев’ять-десять людей у важкому стані, зараз їх життя борються наші медики. Завтрашній день у місті оголошено Днем жалоби за загиблими рятувальниками, поліцейським, цивільними. В ОВА повідомили, що в результаті ракетного обстрілу в Одесі пошкоджені інженерні комунікації газо- та електропостачання. Без електропостачання наразі 535 абонентів. Без газопостачання 800 абонентів.

РФ завдала по Одесі удар щонайменше двома ракетами "Іскандер". Ракети було випущено з території тимчасово окупованого Криму. Внаслідок атаки сталося руйнування 3-поверхової будівлі в рекреаційній зоні, щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень.

Увечері Володимир Зеленський повідомив, що провів низку військових нарад, під час яких було визначено найуразливіші місця ворога та подальші дії української сторони у відповідь на терор та агресію РФ.

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