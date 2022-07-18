Шевченко пішов переодягатися і не повернувся.

У парламенті депутати захейтили свого колегу, шанувальника самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Євгенія Шевченка, який прийшов у сесійну залу у військовій формі.

Як розповів у Telegram народний депутат України Ярослав Железняк, сьогодні "була неприємна ситуація у Раді: нардеп Є. Шевченко прийшов у військовій формі. Типу з розвідки".

Железняк повідомив, що Шевченко отримав зауваження від колег, що у залі "не треба хизуватися військовою формою", особливо під час війни.

"Після певної перепалки Шевченко покинув зал… пішов переодягатися і не повернувся", - написав Железняк.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2021 року нардеп Євген Шевченко поїхав на зустріч до самопроголошеного білоруського президента Лукашенка. Тоді у фракції "Слуга народу", членом якої він був, пояснили, що поїздка була власною ініціативою Євгена, а представники партії вимагатимуть пояснень. У Мінську Шевченко заявляв, що третина українців хочуть бачити своїм президентом Лукашенка.

24 травня 2021 року фракція "Слуга Народу" заявила про виключення Шевченка зі свого складу.

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