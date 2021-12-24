У відомстві наголосили, що досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише генпрокурор чи особа, яка виконує його обов'язки.

У Службі безпеки України заперечили відкриття справи проти народного депутата Євгенія Шевченка.

У прес-службі СБУ УНІАН повідомили, що слідчі не відкривали провадження щодо Шевченка.

У відомстві наголосили, що досудове розслідування щодо народного депутата може розпочати лише генпрокурор чи особа, яка виконує його обов'язки.

УНІАН намагається отримати коментар з цього приводу від Офісу генпрокурора.

Читайте такожУ депутата від ОПЗЖ журналісти знайшли російський паспорт (фото, відео)Як повідомляв УНІАН, нардеп Євген Шевченко повідомив, що СБУ відкрила проти нього справу за статтею про держзраду (ст. 111 Кримінального кодексу України).

За словами нардепа, йому начебто інкримінують створення "русского міра" в Україні.

"Це пов'язано із моєю дружбою з Білоруссю", - написав він.

20 квітня у Палаці Незалежності в Мінську відбулася зустріч Олександра Лукашенка та Шевченка.

22 квітня Шевченко заявив, що в разі виключення його з фракції "Слуга народу" він створюватиме свій політичний проект.

23 травня в Telegram-каналі Шевченко підтримав затримання білоруською владою опозиційного блогера Романа Протасевича.

24 травня стало відомо, що Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Відповідне рішення ухвалено більшістю голосів депутатів фракції "СН".

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