Засідання фракції "СН" має розпочатися сьогодні о 19:00.

У понеділок ввечері, 13 грудня, відбудеться засідання парламентської фракції "Слуга народу", під час якого, зокрема, планують обговорити законопроекти, які найближчим часом має розглянути Верховна Рада.

Засідання фракції відбудеться о 19:00, написала в Telegram спікер "СН" Юлія Палійчук.

За її даними, заплановано також розгляд питання внесення змін до Податкового кодексу та інших законів, які стосуються оподаткування доходів від діяльності з організації та проведення лотерей і азартних ігор (№ 2713-д).

Засідання фракції "Слуга народу" – які законопроекти планують розглянути:

Про внесення змін до деяких законів щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну (№4358);

Про внесення змін до деяких законодавчих актів, які регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині (№5831);

По внесення змін до деяких законодавчих актів, які стосуються удосконалення надання медичної допомоги (№6306);

Про внесення змін до деяких законодавчих актів, розроблених для удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (№5873).

Під час засідання фракції також планують представити делегатів до Нацради України з питань телебачення і радіомовлення на три вільні посади за квотою парламенту.

Нагадаємо, 1-2 жовтня у місті Трускавець Львівської області в готелі Rixos Prykarpattya відбулося виїзне засідання фракції "СН". На захід, зокрема, прибув президент Володимир Зеленський.

Автор: Екатерина Присяжнюк