Нардепам вручили "оскари" й "гарбузи".

Стало відомо, кому вручили так звані "оскари" під час вечірки "слуг народу" в Трускавці.

Імена переможців оприлюднила в своєму Телеграм-каналі спікер провладної фракції в парламенті Юлія Палійчук.

Загалом премія "Слугам по заслугах" мала 16 номінацій. Нижче - список переможців:

"Відповідальність року" - Ігор Копитін, який не пропустив жодного засідання парламенту.

"Шаолінь року" - Микола Сольський, як депутат, який провів за трибуною парламенту найбільше часу.

"Наполегливість року" - Галина Третьякова, яка не зважаючи на хейт, не сходила зі своїх позицій.

"Євроінтегратор року" - Марія Мезенцева.

"Децентралізатор року" - Віталій Безгін.

"Червона кнопка року" - Людмила Буймістер за натискання червоної кнопки під час голосування за принципові для партії законопроекти.

"Батько року" - Павло Сушко, як депутат, який дбає про дітей з особливими потребами.

"Інвест-няня року" - голова ТСК з захисту інвесторів Галина Янченко.

"Бджоли проти меду" - Анастасія Радіна за найбільш "болючі" для депутатів закони.

"Кількість і якість" - Данило Гетьманцев, як голова комітету, який провів найбільшу кількість реформ.

Для нардепів також ввели жартівливі номінації, в яких були свої "переможці":

"Чим би депутат не тішився" нагородили Жана Беленюка за сон під час засідання парламенту "в рамках підготовки до перемоги на Олімпійських іграх".

Михайло Радуцький визнаний переможцем в номінації "Трошки по-мобільному" за всім відоме листування в месенджері.

В номінації "ЦВЛ" (цитати великих людей) найкращими назвали Давида Арахамію і Олександра Корнієнка за відому розмову з увімкненими мікрофонами.

Номінацію "18+" присудили Галині Третьяковій за листування про матрац.

Номінацію "Що це було" віддали Роксолані Підласій за законопроект про напівпровідники.

Перемогу в фінальній номінації "Турбо жим-жим" здобув Микола Тищенко.

Як додала Палійчук, вечірку закривав Давид Арахамія за діджейським пультом.

"Трускавець 2.0": деталі

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо у вересні.

Зустріч "слуг народу", на яку запросили й журналістів, проходить у готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. 2 жовтня там виступив президент. Також стало відомо, що в Трускавці "слуги" зібрали підписи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Автор: Юрій Годован