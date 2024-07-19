Війна триває вже понад два роки, а бачення спецтрибуналу для агресора досі немає.

Формат Спеціального трибуналу над Росією за її агресію проти України можуть остаточно узгодити вже цієї осені. Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в коментарі Укрінформу.

"Рух відбувається. Безумовно, перемовини щодо створення трибуналу затягнулися. Третій рік війни. (...) Вони останнім часом просунулись дуже далеко. Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Виглядає все більш-менш оптимістично. Є шанси, що вже цієї осені, можливо, ми вийдемо на якісь фінальні компроміси та бачення формату трибуналу", – заявив він.

За словами міністра, одним із каменів спотикання, від якого залежить успіх переговорів щодо створення Спецтрибуналу, є питання про можливість засудження Володимира Путіна та його найближчого оточення.

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"Потрібно дивитися на повноваження трибуналу, саме з цього приводу і триває дискусія. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд точно може розглядати справи щодо Путіна, але це досить рідкісний виняток із загальних правил. Загалом президенти користуються правом на імунітет. Власне, чи користуватимуться ці особи імунітетом від новоствореного трибуналу, що до цього йшла і триває найбільша дискусія серед учасників", – пояснив Малюська.

Перспектива створення міжнародного трибуналу над Росією

Як писав УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна має власне бачення спеціального трибуналу над Росією. За його словами, різні країни шукають різноманітні компроміси, у тому числі розглядається "гібридний формат" трибуналу, який підтримує кілька міжнародних партнерів України.

"Гібридний трибунал" підтримують зокрема США. За задумом це має бути "міжнародний, інтернаціоналізований трибунал, але на основі юридичної системи України". Працюватиме трибунал також не в Україні, а в іншій європейській країні.

Також ми розповідали, що за домовленістю України з Нідерландами Спецтрибунал по Росії базуватиметься в Гаазі.

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