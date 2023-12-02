Адвокати говорять про загрозу життю нардепа.

Народний депутат України Олександр Дубінський заявив про нанесення йому тілесних ушкоджень у Київському СІЗО.

Про це сказано на сторінці Дубінського у Facebook. При цьому зазначається, що тимчасово право публікації у своїх соцмережах народний депутат передав своїм адвокатам.

"Невідомі особи побили народного депутата, про що він заявив своїм адвокатам, а також адміністрації СІЗО. Було викликано швидку допомогу, яка констатувала множинні гематоми, а також підозру на перелом ребра", - сказано в повідомленні.

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Дубінський вимагає приїзду начальника Київського слідчого ізолятора, а також негайної реакції міністра юстиції Малюськи, генерального прокурора Костіна, голови національної поліції Клименка.

"Існує реальна небезпека здоров'ю та загроза життю народного депутата України.

Очевидно, що хтось прямо зацікавлений у фізичному усуненні Дубінського за умов його перебування у Київському СІЗО", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що адвокати вимагають ухвалення негайного рішення про переведення Дубінського до слідчого ізолятора СБУ для того, щоб забезпечити збереження його життя.

Справа Дубінського

13 листопада в Служба безпеки та ДБР зазначили, що зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

За матеріалами слідства, він мав позивний "Буратіно" і нібито входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил РФ.

Дубінському повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 111; ч. 1 ст. 255 ("державна зрада"; "створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній").

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