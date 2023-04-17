Група досі з країни-агресора не пішла і продовжує платити податки до бюджету путінського режиму.

Народний депутат Олександр Дубінський звернувся до НАЗК з проханням внести Угорську OTP Group до списку міжнародних спонсорів війни, як було зроблено з китайською корпорацією Xiaomi та групою Raiffeisen Bank International.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі, уточнивши, що російський OTP Банк входить до Міжнародної фінансової групи OTP Group, і, згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті російського OTP банку, залишається одним з провідних банків на фінансовому ринку Росії навіть після повномасштабного вторгнення в Україну.

"Російський OTP Банк в 2020 заплатив до бюджету країни-агресора близько 190 млн рублів податків - і це тільки податок на прибуток. Цю інформацію вони публікують у своєму щорічному аудиторському звіті за 2020 рік. Більш того, банк здійснює діяльність на тимчасово окупованих територіях України: на сайті російського ОТР банку можна вибрати працюючі відділення в українському місті Донецьк", - зазначив Дубинський.

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Нардеп також підкреслив, що угорський OTP банк входить до міжнародної групи OTP Group. З відкритих джерел відомо, що 8,57% акцій банку належать угорській компанії MOL (Magyar Olaj - es Gázipari Részvénytársaság), найбільшої газодобувної компанії Угорщини, яка входить до складу OTP Group, а також вела і досі веде свою діяльність на території Росії, і платить чималі податки до бюджету країни-агресора.

"Про це теж є інформація у відкритих джерелах. А саме: у грудні 2006 року MOL виграла тендер на покупку 100% акцій нафтової компанії BaiTex LLC, яка володіє ліцензією на освоєння надр Байтуганського нафтового родовища в Волго-Уральському регіоні Росії. Також, компанії належить ТОВ "Матюшкинская вертикаль", яка володіє ліцензією на розробку Матюшкинского ділянки в Олександрійському районі Томської області. На цій ділянці є такі нафтові родовища: Матюшкинское, Квартове і Льодове. Також компанія має розвинену дистриб'юторську мережу в рф з доставки масел і мастильних матеріалів", - написав Дубинський.

Минулого року, після початку вторгнення, в OTP Group заявили, що аналізують наслідки виходу з російського ринку.

"Ми поступово скорочуємо наш портфель корпоративних кредитів в Росії, не інвестуємо в російські державні цінні папери, операції з ними припинені по всій групі. OTP Bank Plc. не надає фінансування своєму дочірньому банку в Росії", - заявили тоді в компанії.

Проте, OTP Group досі з країни не пішла і продовжує платити податки в бюджет путінського режиму.

Список міжнародних спонсорів війни

Нагадаємо, українська держава почала карати компанії, які ведуть активний бізнес в Росії і платять податки в бюджет країни-агресора. 13 квітня 2023 року до переліку міжнародних спонсорів війни потрапила китайська корпорація Xiaomi Corporation . Компанія не просто продовжує свою роботу в РФ після повномасштабного вторгнення, але до навіть вийшла в лідери з продажу смартфонів в країні.

В кінці березня та ж доля чекала австрійську банківську групу Raiffeisen Bank International - НАЗК додали її до списку міжнародних спонсорів війни: банківська компанія не тільки продовжувала працювати в Росії після повномасштабного вторгнення в Україну, але розширила свою діяльність на так звані Донецьку і Луганську народні республіки.

Також до переліку спонсорів війни потрапили компанії Yves Rocher і Auchan Holding.