23 лютого суд Одеси призначив активісту Стерненку позбавлення волі на 7 років і 3 місяці.

Представництво Євросоюзу в Україні вимагає належного судового розгляду справи засудженого громадського активіста Сергія Стерненка.

Про це йдеться у відповіді відомства на запит Радіо Свобода.

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«Ми очікуємо, що українська влада забезпечить належний процес на наступних етапах судового розгляду. Ми наголошуємо на необхідності впровадження реформи верховенства права, зокрема судової системи, що забезпечить незалежність та об’єктивність і, таким чином, покращить довіру українців до судових рішень», – цитує видання заяву європейського представництва.

Цьому передувала спільна заява українських правозахисників, у якій йшлося про гучний резонанс справи Стерненка, що привернула увагу суспільства до браку довіри до судів в Україні.

Справа Стерненко: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив активісту Сергію Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Його і ще одного обвинуваченого у справі Руслана Демчука взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набрання вироку законної сили.

У 2017-2018 років в Україні було скоєно понад 50 нападів на громадських активістів, 5 з яких померли. У 2019 році, за даними правозахисників, було скоєно близько 90 нападів на активістів.

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Автор: УНІАН