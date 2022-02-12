Владислава Трубіцина арештували з альтернативою застави в майже 15 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного в хабарництві депутата Київської міської ради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина.

Про це повідомляє прес-служба суду.

Депутата арештували з альтернативою внесення застави у розмірі 14 886 000 гривень.

"У разі внесення застави підозрюваний зобов’язаний: не залишати населений пункт, у якому він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду; повідомляти детектива, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними; здати на зберігання до Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в’їзд в Україну, носити електронний засіб контролю", - сказано у повідомленні суду.

Також у суді поінформували, що строк дії ухвали - до 9 квітня 2022 року включно.

Депутат Київради Трубіцин попався на хабарі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого детективи НАБУ викрили депутата Київради Владислава Трубіцина і ще п'ятьох осіб на одержанні 1,26 млн грн хабара за сприяння в організації роздрібної торгівлі у столиці. Окрім Трубіцина, йдеться про:

помічника депутата Київради,

директора комунального підприємства,

заступника директора комунального підприємства,

заступника директора комунального підприємства,

наближену до депутата особу.

Читайте також"Слуга народу" скликає конференцію через скандал з депутатом ТрубіцинимЗа даними слідства, депутат у змові з групою осіб організував схему одержання неправомірної вигоди за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розташування точок сезонної пересувної торгівлі заздалегідь визначених компаній, а також подальшого безперешкодного використання точок. Йшлося про сім локацій у різних районах столиці.

Свої "послуги", за інформацією правоохоронців, учасники схеми оцінили у 1,39 млн грн на рік, які згодом планували розподілити між собою.