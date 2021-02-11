До цього соцмережа верифікувала сторінку представництва МЗС Росії на захопленому півострові.

Соціальна мережа Twitter верифікувала сторінки підконтрольних Кремлю управлінь МВС в окупованому Криму та Севастополі.

Відповідна синя галочка верифікації на сторінках російських відомств з'явилася 11 лютого.

На цей час в Twitter публічно не коментували причини ухвалених рішень.

«Офіційний» статус проросійських кримських акаунтів у Twitter: останні новини

Читайте такожМінкульт відреагував на "російські" Севастополь і Сімферополь від BBCДнями стало відомо про те, що Twitter верифікував сторінку представництва Міністерства закордонних справ Росії у Сімферополі.

Перша заступник глави МЗС України Еміне Джеппар назвала це «неприйнятним».

Окупація Криму Росією: хронологія

В кінці лютого-початку березня 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні в результаті Євромайдану, окупували Кримський півострів. Також було створено збройне формування з російських «козаків», яке називало себе «самооборона Криму».

16 березня 2014 року на території Криму та міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування і початок тимчасової окупації Криму.

Фактично ж результати «референдуму» та явка на нього були повністю сфальсифіковані російським керівництвом: так, згідно з доповіддю ради при Президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини, було підраховано, що фактична явка на референдумі в Криму склала всього 30 відсотків, серед яких тільки від 50 до 60% (на відміну від російських даних в 97%) вибрали входження в Росію.

У серпні 2014 року «голова» «Ради Міністрів Республіки Крим» Сергій Аксьонов сказав, що ініціатором окупації Криму був російський президент Володимир Путін. У березні 2019 року Аксьонов зізнався, що захопленням Криму керував особисто Путін.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН