Українська сторона вже відреагувала на "офіційний" акаунт - в топі хештегів з'явилися #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.

Популярна соцмережа Twitter дала "офіційний" статус акаунту Міністерства закордонних справ Росії в окупованому Криму.

Відповідна відмітка в Twitter свідчить про "верифікацію" профілю.

Окупанти завели сторінку в соцмережі в березні 2015 року. Українська сторона вже відреагувала на "офіційний" акаунт - в топі хештегів з'явилися #TwitterSupportsTerorrism і #CrimeaIsUkraine.

Також на дії соцмережі відреагувала перша заступник міністра інформаційної політики Еміне Джепарова.

"На додаток до двох наших попередніх дзвінків ми повторюємо, що абсолютно неприпустимо ставити в так званому МЗС РФ в Криму галочку перевірки, в той час, як міжнародне співтовариство, включаючи більшість країн-членів ООН, чітко говорять, що Крим частина України", - зазначила вона.

Прес-секретар міністра закордонних справ України Гоша Тихий уточнив УП, що відмітка про "офіційний" статус МЗС Росії в Криму з'явилася в Twitter раніше і Україна зараз веде боротьбу, щоб прибрати статус "верифікованого" у відомства окупантів.

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Окупація Криму Росією: події

У кінці лютого — початку березня 2014 перекинуті з Росії й кримських баз Чорноморського флоту РФ війська без розпізнавальних знаків, скориставшись моментом зміни влади в Україні внаслідок Євромайдану, окупували Кримський півострів. Також було створено збройне формування з російських «козаків», яке називало себе «самооборона Криму».

16 березня 2014 на території Криму і міста Севастополя пройшов референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

Фактично ж результати «рефередуму» і явка на нього були повністю сфальсифіковані російським керівництвом: так, згідно з доповіддю Ради при президентові Російської Федерації з розвитку громадянського суспільства і прав людини, було підраховано, що фактична явка на референдумі в Криму склала лише 30 відсотків, серед яких тільки від 50 до 60 (на відміну від російського числа в 97 %) відсотків обрали входження в Росію.

У серпні 2014 р. «голова» «Ради міністрів Республіки Крим» Сергій Аксьонов сказав, що ініціатором окупації Криму був російський президент Володимир Путін. У березні 2019 р. Аксьонов зізнався, що захопленням Криму керував особисто Путін.

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Автор: Денис Прядко