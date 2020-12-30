Тягнибок розповів, що перехворів на коронавірус / фото УНІАН
Лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнибока прооперували.
Про це він розповів у Twitter, виклавши фото з лікарні.
За словами націоналіста, він переніс планову операцію на коліні.
«Оклигую після наркозу. Переніс операцію, яку давно вже треба було зробити (коліно - розрив хрестоподібної і меніску). Але з тою політикою) Ще й слабкість, що залишилася після «корони»...» - написав він.
фото Тягнибок/Twitter
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