За словами націоналіста, він переніс планову операцію на коліні.

Лідера Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олега Тягнибока прооперували.

Про це він розповів у Twitter, виклавши фото з лікарні.

За словами націоналіста, він переніс планову операцію на коліні.

«Оклигую після наркозу. Переніс операцію, яку давно вже треба було зробити (коліно - розрив хрестоподібної і меніску). Але з тою політикою) Ще й слабкість, що залишилася після «корони»...» - написав він.

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Автор: Денис Прядко