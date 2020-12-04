3 грудня в Кремінній Луганської області з грубим порушенням закону пройшла перша сесія новообраних депутатів міської ради.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє адвокат Ігор Слєсарєв. За його словами, міський голова Володимир Струк, скандально відомий луганський сепаратист, всупереч вимогам закону, перевищив свої повноваження і провів першу сесію без більшості депутатів.

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"Для відкриття сесії необхідна присутність мінімум 14 депутатів з 26 (міський голова не враховується) - ч.12 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". На засідання прийшли 13 депутатів, а отже, згідно з ч.12 ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" сесія вважається не повноважною", - пояснив Слєсарєв.

Крім цього, з порушенням антикорупційного законодавства депутати обрали секретаря міської ради, голів постійних комісій (депутати голосували самі за себе, тобто за наявності конфлікту інтересів - ред.), обрали заступників міського голови. Ці незаконні дії призведуть до великих збитків громади, - упевнений Слєсарєв.

"Юридично сесія недійсна, і не може породжувати юридичних наслідків, але Струк, перевищивши свої повноваження, своїми розпорядженнями надав вигляду законності цим рішенням з одним завданням, захопити владу в свої руки, всупереч результатам волевиявлення жителів громади", - написав юрист.

Він також додав, що свавілля в Кремінській міській раді нагадує аналогічну ситуацію в Сеєвродонецьку, де перший день роботи нової сесії також почався з порушення закону.

«Як і відбувалося протягом останніх років у м. Сєвєродонецьку, з першого дня влада не легітимна, і на її утримання з бюджету громади, тобто з кишені платників податків, щомісяця будуть витрачатися сотні тисяч гривень», - підкреслив адвокат.

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Автор: УНІАН