За словами першого заступника голови ВР, у спадок від СРСР Україні залишилась зарегульована законодавча система планової економіки, і завдання Верховної Ради її позбутися.

В Україні налічується понад мільйон нормативно-правових актів різної правової ваги, більшість з яких – спадок СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на форумі, присвяченому судовій реформі, заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Він розповів, що на сьогодні в Україні чинними є понад мільйон нормативно-правових актів. Це документи різної юридичної ваги та значення. Часто вони суперечать один одному або дублюють один в один.

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"Це дає можливість судам застосовувати різні положення цих актів. Тому зводити проблему якості правосуддя лише до судів було б несправедливо. Важливим завданням сьогоднішнього парламенту та уряду є підвищення якості та ефективності законодавства", - сказав Стефанчук.

Також він додав, що іншим завданням законодавців є позбавити країну від так званого нормативного сміття. Йдеться про акти СРСР і УРСР, які донині застосовуються в Україні.

"До Верховної Ради вже внесено законопроект про дерадянізацію законодавства, щоб вичистити близько 1 тис. 500 нормативно-правових актів і зобов'язати уряд зробити те ж саме на своєму рівні. Уряду потрібно ліквідувати від 7 до 15 тис. нормативно-правових актів", - зазначив заступник голови ВР.

Третій блок завдань для парламенту – розібратися із зарегульованістю законодавства. Перехід з планової на ринкову економіку не був супроводжений так званою законодавчою гільйотиною, коли мали бути ліквідовані різноманітні непотрібні дозволи. До того ж пострадянський Господарський кодекс створив багато перепон для ліквідації цієї зарегульованості. Те саме і з Цивільним кодексом, коли замість єдиного кодексу приватного права чинним є урізаний Цивільний кодекс.

Також Стефанчук зазначив, що в Україні за 30 років незалежності не з'явився законодавчий акт, який регулював би правотворчу діяльність. Проте вже підготований законопроект про засади правотворчої діяльності, який найближчим часом буде поданий до парламенту.

Крім того, заступник голови розповів, що робочі групи вже напрацювали зміни до цивільного та кримінального законодавства. Особливо актуальною є реформа цивільного законодавства, оскільки воно стосується кожної людини від народження і до смерті.

"Цивільне законодавство потрібно максимально дерадянізувати, особливо що стосується управління державним майном. Я переконаний, що разом з вами ми отримаємо Цивільний кодекс найкращої якості, тому що це стосується кожного. І цим кодексом користуватиметься кожен, навіть якщо він про це не знає", - підсумував Стефанчук.

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Автор: Дмитро Хилюк