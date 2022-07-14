За словами Подоляка, зараз росіяни мають визнати реалії того, що РФ - країна-терорист, яка вбиває мирних людей.

У Росії вимагають від України "визнання територіальних реалій" для завершення війни. Але єдина угода, яку Київ може укласти з Москвою, - повна військова поразка РФ.

Про це повідомляє радник голови ОП Михайло Подоляк в Twitter.

"Визнання територіальних реалій"? Після 141 дня війни єдина угода, яку може зафіксувати Україна з Росією, - виведення військ, відмова Москви від територіальних претензій, визнання збитків, компенсації українцям", - підкреслив Подоляк.

За його словами, зараз росіяни мають визнати реалії того, що РФ - країна-терорист, яка вбиває мирних людей.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

12 квітня глава української переговорної групи, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала свою позицію в переговорах з Росією.

16 червня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолює переговорну групу України з Росією, заявив, що Україні бракує озброєння і боєприпасів, аби зрівнятися з Росією в "в одній із найбільших битв 21 сторіччя".

Він зазначив, що "наша переговорна позиція насправді є доволі слабкою, тому ми не хочемо сидіти за столом, якщо ми у такій позиції. Ми повинні якимось чином змінити це" і наголосив на потребі проведення контроперації для повернення втраченої території.

6 липня в Офісі президента заявили, що певні контакти з російською переговорною групою підтримуються виключно на рівні гуманітарних підгруп.

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