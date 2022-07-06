За словами радника керівника ОП, контакти з політико-дипломатичної точки зору зараз на паузі.

Певні контакти з російською переговорною групою підтримуються виключно на рівні гуманітарних підгруп.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, відповідаючи на питання про те, чи підтримує українська переговорна група контакт з російською стороною або цих контактів взагалі немає.

"Певні контакти є, але на рівні гуманітарних підгруп. Тому що постійно потрібно вирішувати питання і обміну полоненими, і обміну тілами. І за можливості, все ж таки гуманітарні певні коридори відкривати та інше. З точки зору політико-дипломатичного, зараз на паузі",- зазначив Подоляк.

Радник керівника ОП зауважив про причини політико-дипломатичної паузи у контактах української переговорної групи з російською стороною

"Тому що Росія, все ж таки вважає, що у них зараз достатньо живої сили, яку буде не жаль використати в якості "расходного материала, которого не жалко потерять на поле боя". Тобто, вони певно йдуть по цій ілюзії і вони хочуть отримати певні тактичні поразки. Коли ми маємо певні тактичні перемоги, то ми б змогли сісти за стіл переговорів", -пояснив Подоляк.

Радник керівника Офісу президента наголосив, що умови за столом переговорів мають бути українськими.

"Російські умови є неприйнятними в будь-якому сенсі. Тому що, вони взагалі не координуються з реальним світом. Тобто вони є такими, які будуть просто відкладати війну на певний час",- підкреслив Подоляк.

Як повідомляв УНІАН, 29 березня в Стамбулі відбувся перший раунд переговорів між делегаціями України і РФ. На цих переговорах Україна запропонувала підписати міжнародний договір про нову систему гарантій безпеки для неї.

12 квітня глава української переговорної групи, керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала свою позицію в переговорах з Росією.

16 червня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який очолює переговорну групу України з Росією, заявив, що Україні бракує озброєння і боєприпасів, аби зрівнятися з Росією в "в одній із найбільших битв 21 сторіччя".

Він зазначив, що "наша переговорна позиція насправді є доволі слабкою, тому ми не хочемо сидіти за столом, якщо ми у такій позиції. Ми повинні якимось чином змінити це" і наголосив на потребі проведення контроперації для повернення втраченої території.

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