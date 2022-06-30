Голова фракції "СН" зауважив, що точкові ротації в Кабінеті міністрів відбуваються на постійній основі.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголошує, що питання заміни прем'єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється.

Про це депутат написав у своєму Telegram-каналі.

Арахамія зазначив, що публікації ЗМІ про кадрові питання "породжують багато розмов і пліток, які не допомагають працювати".

"Через це мушу внести певну ясність. Офіційно. Питання заміни прем'єр-міністра ні у фракції, ні в парламенті не розглядається та не обговорюється. Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв'язуючи багато питань", - написав він.

Щодо інших членів уряду Арахамія зауважив, що точкові ротації в Кабінеті міністрів відбуваються на постійній основі.

"Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", - підсумував парламентар.

Раніше ЗМІ писали, що президент Володимир Зеленський може восени ініціювати відставку Кабміну на чолі з прем'єром Денисом Шмигалем або кількох "неефективних" міністрів.

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив Кабмін 4 березня 2020 року.

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