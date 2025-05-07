Де буде діяти Інвестиційний фонд, сторони ще не обговорювали.

У ресурсній угоді між США та Україною, яку сторони уклали 1 травня, немає поділу українських територій на окуповані та неокуповані. Про це розповів заступник міністра економіки Тарас Качка в інтервʼю Суспільному.

"Ми не ділили території на окуповані та неокуповані. В преамбулі написано, що ми говоримо про всю територію України, тому тут нема дискусії", - зазначив він.

За його словами, де буде діяти інвестиційний фонд, між сторонами ще не обговорювалося.

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"Скоріше, це питання наступних етапів створення фонду, але в принципі, воно не було суперечливим. Насправді, тут спільне розуміння, що територіальна цінність України поважається. Окупація РФ є фактом, і рішення фонду будуть випливати з цього", - додав заступник міністра економіки.

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1 травня перша віцепрем'єрка – міністерка економіки Юлія Свириденко спільно із міністром фінансів США Скоттом Бессентом підписали Угоду про створення Інвестиційного фонду відбудови США-Україна. Згідно з документом передбачається, що Київ і Вашингтон створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції у нашу державу.

Заступник міністра економіки Тарас Качка зазначав, що прибуток інвестиційного фонду, створення якого передбачено ресурсною угодою між США та Україною, буде розподілятися не раніше, ніж через 10 років. За словами посадовця, багато деталей надалі будуть вирішуватися не на рівні урядів, а на рівні суб'єктів, що створюють фонд: з боку США це американська корпорація з розвитку DFC, з українського боку – Агенція з розвитку приватно-публічного партнерства.

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