Голова партії "Слуга народу" наголошує, що Україна - мирна країна.

Україна - мирна держава і не буде ініціювати загострення конфлікту з Росією. Про це заявив народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій, , повідомляє "Україна 24".

"Останні два тижні ми спостерігаємо безпрецедентне нашестя Російської Федерації біля наших кордонів, стягуються війська, йде дуже агресивна риторика, не те що недружня, а взагалі ворожа. Ця тема широко обговорюється. Але потрібно розуміти, що Україна - мирна країна, і ми іншого шляху, крім політико-дипломатичного, для вирішення цього конфлікту не бачимо. Україна не буде нападати першою", - сказав він.

Читайте такожЗеленський запросив переговори з Путіним – у Кремлі відповілиКорнієнко підкреслив, що Україну підтримують західні країни.

"Світ зараз на боці України, Україна не сама в цій біді. За минулий тиждень були розмови з представниками Великої Британії, і в Туреччині був наш президент, і була розмова з президентом США Байденом дуже предметна", - зазначив він.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.

Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.

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Автор: Тарас Сидоржевський