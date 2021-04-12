Україна - мирна держава і не буде ініціювати загострення конфлікту з Росією. Про це заявив народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час засідання Погоджувальної ради депутатських фракцій, , повідомляє "Україна 24".
"Останні два тижні ми спостерігаємо безпрецедентне нашестя Російської Федерації біля наших кордонів, стягуються війська, йде дуже агресивна риторика, не те що недружня, а взагалі ворожа. Ця тема широко обговорюється. Але потрібно розуміти, що Україна - мирна країна, і ми іншого шляху, крім політико-дипломатичного, для вирішення цього конфлікту не бачимо. Україна не буде нападати першою", - сказав він.
Читайте такожЗеленський запросив переговори з Путіним – у Кремлі відповілиКорнієнко підкреслив, що Україну підтримують західні країни.
"Світ зараз на боці України, Україна не сама в цій біді. За минулий тиждень були розмови з представниками Великої Британії, і в Туреччині був наш президент, і була розмова з президентом США Байденом дуже предметна", - зазначив він.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами та снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим по Кримському мосту.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- У Пентагоні відреагували на стягування військ РФ до кордону з Україною. Там заявили, що стурбовані ескалацією російської агресії на сході України.
- Також США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною.
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