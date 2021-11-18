За словами мера Києва Віталія Кличка, стан Омельченка "непростий", враховуючи вік і відсоток враження легень.

Екс-мер Києва, чинний депутат Київради Олександр Омельченко потрапив у лікарню через захворювання на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на початку сьогоднішнього засідання мер столиці Віталій Кличко.

"На сьогодні один з депутатів Київради, один із досвідчених депутатів як за фахом, так і за віком – Олександр Омельченко в лікарні. В такому непростому стані, враховуючи і вік, і відсоток враження легенів", - сказав Кличко

Він побажав Омельченку скорішого одужання і повернення до роботи.

Довідка УНІАН. Олександр Омельченко народився 1938 року. Був головою КМДА з 1996 по 2006 роки, мером столиці - з 1999 по 2006 роки.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу коронавірус в Україні COVID-19 знайшли у 20 591 людини, госпіталізовано 3 907 хворих.

Протягом доби від коронавірусу померли 752 особи. В середу одужали 19 633 пацієнти.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автори: Інна Андаліцька, Марта Гичко